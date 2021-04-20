ПРАГА, 20 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер Чехии, глава минпромторга Карел Гавличек выступил в защиту торговых связей с РФ, заявив, что важно, чтобы эти отношения не понесли потери. Чехия исключает "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы"

"У нас есть тысячи фирм, которые торгуют с РФ. Важно, чтобы торгово-промышленные отношения (между Чехией и РФ), насколько возможно, не понесли серьезные потери. Нет цели, чтобы кого-то торпедировать снова и снова. Вместо продолжения взаимной "перестрелки" я был бы рад, чтобы ситуация успокоилась", — заявил Гавличек.

По словам вице-премьера, высылка дипломатов из Чехии и ответная мера России является, сама по себе, весьма серьезным делом.

"То, что мы лишили Росатом возможности участвовать в тендере на АЭС "Дукованы" — это весьма резкий ответ. Было бы нехорошо, если бы мы соревновались в том, кто примет более серьезные меры", — подчеркнул Гавличек.

В то же время первый вице-премьер и глава МИД Ян Гамачек не исключил новые меры в отношении РФ.

"Реакция российской стороны (на высылку 18 дипломатов из Праги) была очень резкой. Мы принимаем это во внимание и обсудим в правительстве, как далее действовать. Обсудим все возможности, которые у нас есть, в том числе и возможность установления этих отношений (с РФ) на основе принципа взаимности", — сказал Гамачек. Политолог оценил влияние отношений России и Чехии на "Северный поток 2"

Антироссийские настроения в Чехии усилились на фоне прозвучавших в конце прошлой недели со стороны властей обвинений спецслужб РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году и последовавшего за этим решения о высылке из страны 18 российских дипломатов. В понедельник в Праге у российского посольства собрались порядка 100 человек, участники акции держали в руках транспаранты с антироссийскими лозунгами.

Также в понедельник члены правительства Чехии единогласно решили исключить "Росатом" из числа кандидатов на участие в тендере по строительству нового энергоблока АЭС "Дукованы" на юго-востоке страны. "Росатом" назвал решение Праги нерыночным и политически ангажированным.