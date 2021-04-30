МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по первой оценке, в прошлом квартале снизился на 3,2% в годовом выражении, ожидают опрошенные порталом Daily FХ аналитики.

Окончательные данные о показателе опубликует Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в пятницу, 30 апреля, в 9.00 мск.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о ВВП всей еврозоны в первом квартале. Прогнозируется, что экономика этого валютного блока, по первой оценке, в январе-марте снизилась на 2%.

В то же время Евростат сообщит предварительные данные о годовой инфляции в еврозоне. Прогнозируется ее ускорение до 1,6% с уровня в 1,3% по итогам марта.

Также в 12.00 Евростатом будут обнародованы и данные о безработице в 19 странах еврозоны. Ожидается, что показатель сохранился на уровне марта в 8,3%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о потребительских доходах и расходах в стране в марте. Эксперты ожидают, что доходы подскочили на 20,3%, а расходы выросли на 4,1%. Восемь из десяти россиян считают, что права трудящихся все еще ущемляются

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты прогнозируют, что показатель вырос до 87,4 пункта с уровня марта в 84,9 пункта. Предварительная оценка показывала рост до 86,5 пункта.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует статистику количества действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю, завершившуюся 23 апреля, их число снизилось на одну, до 343 агрегатов.