МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в марте снизилась до 8,1% с пересмотренного уровня февраля в 8,2%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранение показателя на первоначальном уровне февраля в 8,3%.

Безработица в ЕС в марте снизилась до 7,3% с 7,4% в феврале. Годовая инфляция в еврозоне в апреле ожидаемо ускорилась до 1,6%

В марте 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,1%, а в ЕС — 6,4%.

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в марте текущего года составило 15,52 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,166 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам марта была зафиксирована в Польше (3,1%) и Чехии (3,2%). Самый высокий уровень наблюдался в Греции (15,8% — по состоянию на декабрь) и Испании (15,3% за март). Также высокая безработица в марте была в Италии — 10,1%.