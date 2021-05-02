США могут разморозить $7 миллиардов активов Ирана
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Власти США в рамках сделки с Ираном намерены разморозить активов страны на $7 миллиардов, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленные источники.
По дпанным телеканала, администрация США не хотела выплачивать какие-либо средства из замороженных счетов Ирана, однако Тегеран настоял на необходимости разморозки части активов.
Соглашение Вашингтона и Тегерана также подразумевает обмен задержанными гражданами и освобождение четырех человек с каждой стороны, сообщил телеканалу источник.
При этом отмечается, что Великобритания, возможно, разморозит принадлежащие Ирану 400 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что в конце апреля стало известно о рассмотрении администрацией президента США Джо Байдена возможности отказа от некоторых из наиболее жестких санкций против Ирана. Это необходимо, чтобы страна вернулась в СВПД.
https://1prime.ru/world/20210502/833591360.html