МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Власти США в рамках сделки с Ираном намерены разморозить активов страны на $7 миллиардов, сообщил телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на осведомленные источники.

По дпанным телеканала, администрация США не хотела выплачивать какие-либо средства из замороженных счетов Ирана, однако Тегеран настоял на необходимости разморозки части активов.

Соглашение Вашингтона и Тегерана также подразумевает обмен задержанными гражданами и освобождение четырех человек с каждой стороны, сообщил телеканалу источник.

При этом отмечается, что Великобритания, возможно, разморозит принадлежащие Ирану 400 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, что в конце апреля стало известно о рассмотрении администрацией президента США Джо Байдена возможности отказа от некоторых из наиболее жестких санкций против Ирана. Это необходимо, чтобы страна вернулась в СВПД.