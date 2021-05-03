2021-05-03T17:12:42+03:00
2021-05-03T17:12:42+03:00
2021-05-03T17:12:42+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210503/833594111.html
Индекс деловой активности в промышленности США упал вопреки прогнозам
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился 60,7% со значения марта в 64,7%, свидетельствуют данные американского Института управления... ПРАЙМ, 03.05.2021
индекс деловой активности, сша, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83348/49/833484999.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83348/49/833484999.jpg
https://1prime.ru/images/83348/49/833484998.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83348/49/833484998.jpg
https://1prime.ru/images/83348/49/833484997.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83348/49/833484997.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210503/833594007.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился 60,7% со значения марта в 64,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, роста индикатора до 65%.
Индекс занятости в секторе промышленности страны в апреле также заметно уменьшился — до 55,1% с уровня марта в 59,6%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.