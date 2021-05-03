МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в апреле снизился 60,7% со значения марта в 64,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Россиянам в августе выплатят по 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали, напротив, роста индикатора до 65%.

Индекс занятости в секторе промышленности страны в апреле также заметно уменьшился — до 55,1% с уровня марта в 59,6%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.