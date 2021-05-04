ЛОНДОН, 4 мая — ПРАЙМ. Великобритания и Индия заключат торгово-инвестиционное соглашение в объеме 1 миллиард фунтов стерлингов в рамках проходящей в Лондоне встречи министров иностранных дел стран G7, говорится в сообщении британского правительства.

Ожидается, что благодаря указанным инвестициям в Великобритании будет создано более 6,5 тысячи рабочих мест в таких отраслях как здравоохранение, технологии, а также 240 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на производство однократной назальной вакцины против коронавируса в партнерстве с Codagenix INC и новый офис продаж Индийского института сыворотки в Великобритании.

"Сегодня (во вторник) на виртуальной встрече премьер-министр (Борис Джонсон — ред.) и премьер-министр (Индии) Нарендра Моди договорятся о более глубоком сотрудничестве между Великобританией и Индией, включая новое расширенное торговое партнерство, открывающее путь к будущему соглашению о свободной торговле между Великобританией и Индией", — отмечается в сообщении.

Британские компании также заключили новые экспортные сделки с Индией на сумму более 446 миллионов фунтов стерлингов, что будет стимулировать экономический рост в Великобритании и будет способствовать созданию более 400 рабочих мест.

Торговый оборот между Великобританией и Индией составляет около 23 миллиардов фунтов стерлингов в год, обеспечивая более полумиллиона рабочих мест. Благодаря новому соглашению, позволит к 2030 году удвоить объем торговли между странами.