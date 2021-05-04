МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Президент Колумбии Иван Дуке сообщил, что принял отставку министра финансов Альберто Карраскильи и назначил на этот пост действующего министра торговли Хосе Мануэля Рестрепо.

"Я назначил Хосе Мануэля Рестрепо новым министром финансов, в настоящее время он возглавляет министерство торговли. Экономист со степенью магистра экономики Лондонской школы экономики и докторской степенью по администрированию Университета Бата, бывший ректор университета Росарио, он предан служению стране", — написал политик в своем блоге в Twitter.

Говоря об отставке экс-министра Альберто Карраскильи, Дуке выделил среди его достижений "беспрецедентную социальную программу для борьбы с пандемией".

Карраскилья ранее оставил свой пост, чтобы дать правительству возможность быстро найти консенсус по вопросу налоговой реформы, идеологом которой он являлся, и которая вызвала ожесточенные многодневные протесты.

Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются шестой день, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога.

Национальный протестный комитет заявил в понедельник о проведении 5 мая следующей национальной забастовки, первая состоялась 28 апреля. Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.

По данным офиса колумбийского омбудсмена, за первые четыре дня уличных протестов с 28 апреля по 1 мая погибли 16 манифестантов и один сотрудник полиции. Минобороны сообщает о 846 пострадавших и 431 задержанном.