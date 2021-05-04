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2021
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Аналитики ожидают роста дефицита торгового баланса США
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Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 3,2 миллиарда долларов, или на 4,5%, по сравнению с показателем февраля и составил 74,3 миллиарда доллара, считают опрошенные... ПРАЙМ, 04.05.2021
экономика сша, торговый баланс, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 3,2 миллиарда долларов, или на 4,5%, по сравнению с показателем февраля и составил 74,3 миллиарда доллара, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики.
Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник, 4 мая, в 15.30 мск.
Бюро экономического анализа и переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).