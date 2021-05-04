МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в марте вырос на 3,2 миллиарда долларов, или на 4,5%, по сравнению с показателем февраля и составил 74,3 миллиарда доллара, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики. Россияне оценили, как майские праздники повлияют на их кошелек

Официальные данные будут опубликованы в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США во вторник, 4 мая, в 15.30 мск.

Бюро экономического анализа и переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).