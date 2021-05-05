БРЮССЕЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Евросоюз серьёзно зависит от поставок целого ряда товаров, на которые приходятся 6% всего импорта в союз, особенно это касается энергоемких отраслей и фармацевтики, говорится в сообщении Еврокомиссии, которая провела специальную оценку ситуации. Немецкий бизнес допустил рост потребностей ЕС в импортном газе

"Из 5200 товаров, импортированных в ЕС, первоначальный анализ выявил 137 товаров в чувствительных сферах, на которые приходится 6% от общей стоимости импорта товаров в ЕС, от которых ЕС сильно зависит", — говорится в сообщении.

В основном речь идёт о поставках сырья для энергоемких отраслей и фармацевтических ингредиентов для здравоохранения, уточняет ЕК.

Анализ также выявил зависимость ЕС от третьих стран в области передовых технологий. В России резко увеличился спрос на импортное пиво

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в сентябре прошлого года заявил, что Евросоюз серьезно зависит от импорта сырья, к примеру металлов, и эта зависимость в будущем может только вырасти по мере модернизации экономики ЕС. К примеру, ЕС получал от 75 до 100% большинства металлов из-за пределов Евросоюза, Китай предоставлял 98% поставок редкоземельных элементов.

Оценки ЕК показывали, что спрос на сырье будет расти: ЕС нужно будет в 60 раз больше лития и в 15 раз больше кобальта к 2050 году только для электрических автомобилей и хранения энергии. По словам Шефчовича, сырье будет играть для ЕС огромную роль в будущем ввиду трансформации его экономики, которую власти союза хотят сделать более чистой и цифровой.