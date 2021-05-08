МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства. Как россияне зарабатывают на участии в IPO

"Уровень рейтинга Франции "AA" обусловлен ее крупной, богатой и диверсифицированной экономикой, ее стабильными и эффективными учреждениями и долгосрочной макроэкономической стабильностью", — пишет агентство и добавляет, что французская экономика проявила признаки устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

Негативный прогноз, по мнению Fitch, отражает неопределенность в отношении динамики госдолга страны после шока, вызванного пандемией Covid-19, из-за которой долговая нагрузка оказалась существенно выше, чем в предыдущие годы. Кроме того, агентство видит риск дальнейшего роста госдолга в долгосрочной перспективе.

"Госдолг страны резко вырос в 2020 году до 115,7% ВВП с 97,6% на конец 2019 года", — указывает Fitch. Рейтинговое агентство ждет госдолга Франции в текущем году на пиковом уровне в 117,4% ВВП, а в следующем году он сократится до 116,2% ВВП, что "более чем в 2,5 раза превышает прогнозируемое медианное значение для стран с рейтингом "AA"".

Экономика Франции, по оценкам агентства, сократилась на 8,2% в 2020 году, при чем в первом полугодии прошлого года произошло резкое падение ВВП из-за ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения пандемии Covid-19. Fitch добавляет, что сокращение ВВП Франции в минувшем году было слабее ожиданий агентства в его прогнозе в ноябре 2020 года — на 10,2%.

"В целом мы ожидаем роста реального ВВП Франции на 5,4% в этом году и на 3,8% в следующем году. Наши прогнозы предполагают, что уровень реального ВВП вернется к своему допандемическому уровню в первом квартале 2022 года", — говорится в сообщении.