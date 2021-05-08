БРЮССЕЛЬ, 8 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз и Индия запускают переговоры о соглашениях по торговле и инвестициям, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля. Суд обязал уведомлять россиян о включении в списки невыездных

В субботу проходит саммит руководства страны и союза.

"ЕС, Индия. Мы запускаем переговоры по трём соглашениям: по торговле, инвестициям и географическим индикаторам", — сообщил он.

Ранее 8 мая руководитель Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен выразила надежду на возобновление переговоров о создании соглашения по свободной торговле Евросоюза и Индии.

Переговоры о формировании зоны свободной торговли между ЕС и Индией зашли в тупик в 2013 году, разногласия возникли вокруг системы госзакупок и сельского хозяйства.