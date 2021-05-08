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ЕС и Индия запускают переговоры о соглашениях по торговле и инвестициям
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Евросоюз и Индия запускают переговоры о соглашениях по торговле и инвестициям, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля. В субботу проходит саммит руководства страны и... ПРАЙМ, 08.05.2021
индия, ес, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 8 мая — ПРАЙМ, Мария Князева. Евросоюз и Индия запускают переговоры о соглашениях по торговле и инвестициям, говорится в Twitter главы Евросовета Шарля Мишеля.
В субботу проходит саммит руководства страны и союза.
"ЕС, Индия. Мы запускаем переговоры по трём соглашениям: по торговле, инвестициям и географическим индикаторам", — сообщил он.
Ранее 8 мая руководитель Еврокомиссии Урсула фонд дер Ляйен выразила надежду на возобновление переговоров о создании соглашения по свободной торговле Евросоюза и Индии.
Переговоры о формировании зоны свободной торговли между ЕС и Индией зашли в тупик в 2013 году, разногласия возникли вокруг системы госзакупок и сельского хозяйства.