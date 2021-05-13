ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. До половины и более заправок остались без бензина в четырех штатах на востоке США, сообщил профильный сайт GasBuddy, отслеживающий цены на бензин по всей стране.

По его данным, хуже всего ситуация в штате Северная Каролина, где 69% заправок остались без бензина. За ним следуют Виргиния (52%), Южная Каролина (48%) и Джорджия (46%). В остальных штатах ситуация значительно лучше, хотя многие заправки все равно не могут продавать бензин. Так, во Флориде без бензина 16% бензоколонок, в Мэриленде и в столице Вашингтоне — по 15%.

На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.