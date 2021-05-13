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2021
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Несколько американских штатов остались без бензина
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ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. До половины и более заправок остались без бензина в четырех штатах на востоке США, сообщил профильный сайт GasBuddy, отслеживающий цены на бензин по... ПРАЙМ, 13.05.2021
новости, мировая экономика, экономика, общество , энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 12 мая — ПРАЙМ. До половины и более заправок остались без бензина в четырех штатах на востоке США, сообщил профильный сайт GasBuddy, отслеживающий цены на бензин по всей стране.
По его данным, хуже всего ситуация в штате Северная Каролина, где 69% заправок остались без бензина. За ним следуют Виргиния (52%), Южная Каролина (48%) и Джорджия (46%). В остальных штатах ситуация значительно лучше, хотя многие заправки все равно не могут продавать бензин. Так, во Флориде без бензина 16% бензоколонок, в Мэриленде и в столице Вашингтоне — по 15%.
На восточном побережье США наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор Colonial Pipeline закрыл крупнейший трубопровод из-за кибератаки, а потребители начали массово скупать бензин из опасений будущего дефицита. Colonial заявил, что начал процесс перезапуска трубопровода, но восстановление нормального снабжения займет несколько дней.