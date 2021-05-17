ПЕКИН, 17 мая (Dow Jones). Китай заявил в понедельник, что продлит период отмены пошлин на импорт 79 категорий товаров, импортируемых с США. Во вторник этот период должен был завершиться. Утечка нефтепродуктов в Коми локализована, сообщают власти республики

Правительство Китая временно отменило тарифы на такие товары, как руды редкоземельных металлов, золотую руду и многие виды химической продукции в рамках торговой договоренности с США.

Эти страны, обладающие крупнейшими экономиками, достигли торгового соглашения в прошлом году, но существенного прогресса достигнуто не было. Тарифы почти на две трети китайских товаров были сохранены в силе, когда Байден занял пост президента в США.

— Автор Grace Zhu, grace.zhu@dowjones.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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