МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Москва намерена продолжить поддержку деятельности германского бизнеса в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин анонсировал запуск четвертой российской вакцины

"Делая все необходимое для защиты национальных интересов, в отношениях с Германией мы выступаем за формирование положительной повестки дня по самому широкому спектру тем", — сказал Лавров в ходе обращения к участникам "Потсдамских встреч".

Он отметил, что торгово-инвестиционное сотрудничество является одним из наиболее стабильных и прагматичных направлений взаимодействия с хорошими перспективами в таких областях, как энергетика, передача технологий и цифровизация, локализация немецких производств в России.

"Отрадно, что "капитаны" германского бизнеса неизменно подтверждают свою готовность к продолжению взаимовыгодной кооперации с российскими партнерами. Будем и далее поддерживать их деятельность, в том числе в рамках Российско-германского экономического совета, созданного в декабре 2020 года по инициативе правительства РФ и Восточного комитета германской экономики", — заявил министр.

По его словам, в Москве готовы к наращиванию межрегиональных и межмуниципальных обменов, также сохраняет свою востребованность сопряжение усилий в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции.