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Объем торговли c Германией в первом квартале вырос на 1,1%
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Объем торговли между Германией и Россией вырос в первом квартале 2021 года на 1,1%, в марте рост составил 12,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Восточный комитет немецкой... ПРАЙМ, 18.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 18 мая — ПРАЙМ. Объем торговли между Германией и Россией вырос в первом квартале 2021 года на 1,1%, в марте рост составил 12,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщил Восточный комитет немецкой экономики — бизнес-ассоциация, которая объединяет немецкие предприятия в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.
"После длительного периода стагнации германо-российская торговля в первом квартале также консолидировалась с небольшим ростом в 1,1%. Россия, занимающая четвертое место среди наиболее важных торговых партнеров (Германии) в Восточной Европе, еще больше отстала от Польши, Чехии и Венгрии (+4,4%). Однако в конце квартала восстановление началось и в российской торговле: в марте 2021 года торговля с Россией снова выросла — на 12,5% по сравнению с предыдущим годом", — говорится в пресс-релизе ассоциации.
Как следует из анализа Восточного комитета, объем торговли в первом квартале 2021 года между Россией и Германией составил более 13 миллиардов евро. Немецкий импорт в первом квартале текущего года превысил 7 миллиардов евро, это на 2,8% процента выше, чем за аналогичный период прошлого года. Немецкий экспорт упал на 0,9% и составил более 6 миллиардов евро.