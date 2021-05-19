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Блинкен и Лавров встретятся в Рейкьявике
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Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается в среду на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента... ПРАЙМ, 19.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается в среду на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером и даст возможность протестировать, можем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", — заявил Прайс.
Сергей Лавров в конце апреля заявил в интервью РИА Новости, что готов встретиться с Блинкеном в Рейкьявике, если тот возглавит американскую делегацию на встрече Арктического совета.