ВАШИНГТОН, 19 мая — ПРАЙМ. Встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова ожидается в среду на полях Арктического совета, заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Госсекретарь Блинкен получит возможность встретиться с российским министром иностранных дел Лавровым завтра вечером (19 мая) на полях Арктического совета. Двусторонняя встреча состоится после последнего мероприятия Арктического совета вечером и даст возможность протестировать, можем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", — заявил Прайс.