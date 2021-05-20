МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура американского Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Аллена Вайссельберга, финансового директора компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Ранее прокуратура Нью-Йорка сообщила, что она переквалифицировала расследование в отношении организации Трампа из гражданского в уголовное. Сам Трамп считает это расследование политической "охотой на ведьм".

Как отмечает телеканал, давление на Вайссельберга усиливается с двух сторон: генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс изучает его личные налоги, а окружные прокуроры расследуют роль финансового директора в Trump Organization и его личные средства.

Согласно источникам телеканала, прокуроры пытаются найти рычаги воздействия, которые позволят склонить Вайссельберга к сотрудничеству с властями.

В апреле газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что Джеймс начала изучать финансовые документы Аллена Вайссельберга.

В прошлом году большое жюри в рамках дела, которое ведет окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, затребовало финансовые документы Trump Organization за последние восемь лет. Вэнс заявлял ранее, что ведет криминальное расследование финансовых дел Трампа с целью раскрытия потенциальных нарушений им законов штата. В августе суд отказался рассматривать прошение адвокатов Трампа о запрете доступа к его финансовым документам.

Финансовые документы Трампа, прежде всего его налоговые декларации, стали предметом интриг еще в ходе предвыборной кампании 2016 года. В отличие от сложившейся практики, Трамп не сделал достоянием гласности сведения о своих финансовых делах, сославшись на то, что его бизнес и декларации проходят финансовый аудит.