МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), несмотря на пандемию коронавируса, смогли в первом квартале 2021 года нарастить товарооборот, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Лукашенко призвал координировать меры по поддержанию курсов валют в ЕАЭС

"Несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между государствами-членами ЕврАзЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%", — сказал Путин.

Президент отметил, что странам-членам объединения необходимо наращивать усилия по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем, в том числе вызванных пандемией.

"Механизмы интеграции должны работать максимально эффективно, способствовать росту взаимных торговых и инвестиционных связей, промышленной кооперации. Только так мы сможем добиться улучшения макроэкономических показателей, а тем самым и повышения уровня жизни наших граждан", — добавил глава российского государства. Путин призвал оперативно реагировать на изменение цен на продукты

Путин также указал, что Россия поддерживает подготовленные ко встрече основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов ЕАЭС на 2021-2022 годы. Ожидается, что документ будет утвержден в пятницу. "Этот документ весьма содержательный, и реализация предложенных в нем мер будет способствовать не только стабилизации экономик наших стран, но и их выводу на траекторию роста", — отметил глава государства.

По словам Путина, необходимо и дальше уделять внимание укреплению единого общего рынка ЕАЭС, устранению барьеров и ограничений в торговле товарами и услугами.