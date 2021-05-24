МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Пекин активизировал борьбу со стремительным ростом цен на сырьевые товары. Как пишет агентство Bloomberg, власти Поднебесной вызвали руководителей крупнейших компаний на совещание. Пенсионный фонд разъяснил, как долго продлится упрощенный порядок услуг

Топ-менеджменту грозили наказаниями за различные нарушения — от спекуляций до распространения фейковых новостей.

Правительство Китая объявило войну и обещает проявлять "нулевую терпимость" к монопольному поведению и накопительству со стороны игроков. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC).

Руководство КНР постоянно предупреждают о последствиях роста цен на металлы. Эти показатели достигли самого высокого уровня почти за десятилетие.

Ключевые предприятия, считают власти, должны "активно выполнять свои социальные обязанности" и взять на себя ведущую роль в поддержании порядка на рынке.

"Не вступайте в сговор друг с другом для манипулирования ценами, не фабрикуйте и не распространяйте информацию о подорожании, не повышайте цены", — призывает игроков комиссия.

Пример с ценами на сталь — самый яркий пример того, что Китай столкнулся с проблемой, частично созданной им самим. Цены на этот металл взлетели до рекордных отметок после приказа правительства страны сократить производство в текущем 2021 году.

Вместо этого в апреле его производство выросло до рекордного уровня.