Власти Китая объявили войну спекуляциям и накопительству
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Пекин активизировал борьбу со стремительным ростом цен на сырьевые товары. Как пишет агентство Bloomberg, власти Поднебесной вызвали руководителей крупнейших компаний на совещание.
Топ-менеджменту грозили наказаниями за различные нарушения — от спекуляций до распространения фейковых новостей.
Правительство Китая объявило войну и обещает проявлять "нулевую терпимость" к монопольному поведению и накопительству со стороны игроков. Об этом говорится в заявлении Национальной комиссии по развитию и реформам (NDRC).
Руководство КНР постоянно предупреждают о последствиях роста цен на металлы. Эти показатели достигли самого высокого уровня почти за десятилетие.
Ключевые предприятия, считают власти, должны "активно выполнять свои социальные обязанности" и взять на себя ведущую роль в поддержании порядка на рынке.
"Не вступайте в сговор друг с другом для манипулирования ценами, не фабрикуйте и не распространяйте информацию о подорожании, не повышайте цены", — призывает игроков комиссия.
Пример с ценами на сталь — самый яркий пример того, что Китай столкнулся с проблемой, частично созданной им самим. Цены на этот металл взлетели до рекордных отметок после приказа правительства страны сократить производство в текущем 2021 году.
Вместо этого в апреле его производство выросло до рекордного уровня.
https://1prime.ru/world/20210524/833738162.html