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Destatis ухудшил оценку снижения ВВП Германии в первом квартале до 3,4%
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального... ПРАЙМ, 25.05.2021
мировая экономика, германия, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, в первом квартале 2021 года снизился на 3,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения ВВП страны в первом квартале на 3,3%, как предполагала предварительная оценка.
С учетом сезонных корректировок показатель опустился в годовом исчислении на 3,1% вместо ожидаемого изначально уменьшения на 3%, а в квартальном — на 1,8% вместо 1,7%.
По оценке Destatis, в четвертом квартале прошлого года ВВП Германии в годовом исчислении снизился на 2,3%, с учетом сезонных корректировок — на 3,3%. В квартальном выражении ВВП страны вырос на 0,5% в четвертом квартале с учетом сезонных корректировок.