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МИД Германии: меры против Белоруссии - это начало крупной спирали санкций
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Меры против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о "маленьких шагах", заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД... ПРАЙМ, 27.05.2021
санкции, еврокомиссия, германия, ryanair, белоруссия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. Меры против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о "маленьких шагах", заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
"Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали", — сказал министр, добавив, что "ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций".
"Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется", — добавил он.