БЕРЛИН, 27 мая — ПРАЙМ. Меры против Белоруссии — это только начало крупной и длительной спирали санкций, речь идет не о "маленьких шагах", заявил журналистам перед началом неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. "Белавиа" вынужденно отменяет рейсы по 12 направлениям в восемь стран

"Нужно посмотреть, будет ли уступка со стороны (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, и если этого не произойдет, то нужно исходить из того, что это только начало крупной и длительной санкционной спирали", — сказал министр, добавив, что "ясно, что мы не хотим удовлетвориться маленькими шагами в плане санкций".

"Сейчас санкции должны быть быстро реализованы, над этим интенсивно работает Еврокомиссия и все страны-участники, надеюсь, это получится сделать в следующие дни. Это крайне важно, что ясная реакция была дана и сейчас она реализуется", — добавил он.