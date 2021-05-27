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Число заявок на пособие по безработице в США упало лучше прогноза
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч, сообщило... ПРАЙМ, 27.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 мая, снизилось на 38 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 406 тысяч, сообщило в четверг министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали значения показателя на уровне 425 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 15 мая, составил 444 тысячи.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 46 тысяч с показателя прошлой недели — до 458,75 тысячи. При этом общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 мая, снизилось на 96 тысяч с показателя предыдущей недели — до 3,642 миллиона человек. Показатель предшествовавшей недели был пересмотрен до 3,738 миллиона с 3,751 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.