МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио. МИД призвал россиян тщательно взвешивать риски при выезде за рубеж

"Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС….В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более, если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", — сказали РИА Новости в министерстве, комментируя информацию.

В МИД напомнили, что "в рамках же двустороннего диалога и МИД СССР, в советское время уполномоченный вести переговоры с Японией по вопросу заключения мирного договора, и МИД России последовательно продвигали хорошо известную всем позицию: южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим".

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Японским фермерам посоветовали "не есть вместе с иностранцами"

В 1956 году Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над южными Курилами.