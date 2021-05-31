МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в беседе с изданием "Коммерсант" заявил, что российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе прошлого 2020 года.

"Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно… Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов", — отметил глава МИД Белоруссии.

Он уточнил, что, благодаря информации, предоставленной российскими спецслужбами, этих провокаций удалось избежать.

"Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул дипломат.

На уточняющий вопрос издания о том, относится ли это именно к российским олигархам, Макей ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".