МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в беседе с изданием "Коммерсант" заявил, что российские спецслужбы помогли предотвратить провокации "олигархов из России" после выборов президента в августе прошлого 2020 года.
"Я помню тот период, ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно… Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов, или бывших российских олигархов", — отметил глава МИД Белоруссии.
Он уточнил, что, благодаря информации, предоставленной российскими спецслужбами, этих провокаций удалось избежать.
"Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", — подчеркнул дипломат.
На уточняющий вопрос издания о том, относится ли это именно к российским олигархам, Макей ответил, что "бывших российских олигархов в том числе".
https://1prime.ru/world/20210531/833800230.html