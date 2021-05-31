МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила с обращением к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом вновь активизировать диалог с Россией для решения "спорных вопросов".

Об этом пишет со ссылкой на сообщение президента ВТП Райнера Зеле газета "Известия".

Он отметил, что одной из самых серьезных проблем в экономических отношениях России и Германии остаются взаимные санкции.

Традиционный опрос по деловому климату, который ВТП провела среди 1 тысячи компаний-членов, показал, что немецкий бизнес в РФ надеется на окончание санкционной спирали.

"Поэтому мы обращаемся к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом активизировать серьезный диалог для решения спорных вопросов", — отметил он.