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Немецкий бизнес призвал политиков к диалогу по санкциям с Россией
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Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила с обращением к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом вновь активизировать диалог с... ПРАЙМ, 31.05.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила с обращением к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом вновь активизировать диалог с Россией для решения "спорных вопросов".
Об этом пишет со ссылкой на сообщение президента ВТП Райнера Зеле газета "Известия".
Он отметил, что одной из самых серьезных проблем в экономических отношениях России и Германии остаются взаимные санкции.
Традиционный опрос по деловому климату, который ВТП провела среди 1 тысячи компаний-членов, показал, что немецкий бизнес в РФ надеется на окончание санкционной спирали.
"Поэтому мы обращаемся к политикам в Москве, Вашингтоне, Берлине, Брюсселе и Париже с призывом активизировать серьезный диалог для решения спорных вопросов", — отметил он.