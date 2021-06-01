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2021
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Индекс PMI промышленности еврозоны в мае неожиданно вырос до 63,1 пункта
Мировая экономика
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Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 63,1 пункта с 62,9 пункта в апреле, сообщает... ПРАЙМ, 01.06.2021
еврозона, индекс pmi, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 63,1 пункта с 62,9 пункта в апреле, сообщает исследовательская организация Markit Economics.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 62,8 пункта, как показала предварительная оценка.