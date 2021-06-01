МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 63,1 пункта с 62,9 пункта в апреле, сообщает исследовательская организация Markit Economics. Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в мае вырос до 51,9 пункта

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения показателя до 62,8 пункта, как показала предварительная оценка.