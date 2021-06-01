2021-06-01T11:15:00+03:00
2021-06-01T11:15:44+03:00
2021-06-01T11:15:00+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210601/833810203.html
Безработица в Германии в мае ожидаемо сохранилась на уровне 6%
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Безработица в Германии в мае сохранилась на уровне апреля в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали... ПРАЙМ, 01.06.2021
безработица, германия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
https://1prime.ru/world/20210601/833810153.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае сохранилась на уровне апреля в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне пятый месяц подряд.
Число безработных в Германии снизилось на 15 тысяч по сравнению с апрелем и составило 2,74 миллиона человек.
В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,9% с 6% в апреле, число безработных при этом уменьшилось до 2,687 миллиона с 2,771 миллиона человек.