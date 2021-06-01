МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Безработица в Германии в мае сохранилась на уровне апреля в 6%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Индекс PMI промышленности еврозоны в мае неожиданно вырос до 63,1 пункта

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения показателя. Индикатор остается на текущем уровне пятый месяц подряд.

Число безработных в Германии снизилось на 15 тысяч по сравнению с апрелем и составило 2,74 миллиона человек.

В то же время без учета сезонности уровень безработицы в Германии снизился до 5,9% с 6% в апреле, число безработных при этом уменьшилось до 2,687 миллиона с 2,771 миллиона человек.