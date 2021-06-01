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Британскому бизнесу предрекают уничтожающий "цунами"
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Розничная торговля в Великобритании может столкнуться с "цунами закрытия", если власти страны не продлят действующий мораторий на взыскание долгов с бизнеса, пишет Reuters. Такой... ПРАЙМ, 01.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Розничная торговля в Великобритании может столкнуться с "цунами закрытия", если власти страны не продлят действующий мораторий на взыскание долгов с бизнеса, пишет Reuters.
Такой прогноз составили в организации British Retail Consortium (BRC), которая представляет интересы отрасли в стране.
Каждый седьмой магазин в Британии уже пустует: торговые точки, не продававшие "жизненно важные" товары, закрылись в пандемию коронавируса.
Как подсчитали эксперты, общие долги по аренде магазинов достигают 2,9 миллиардов фунтов стерлингов.
Две трети представителей розничной торговли в стране заявляют, что их долги по аренде собираются требовать через суд уже после 1 июля 2021 года. Именно в этот день завершается действие моратория.
80% арендаторов заявляют, что им дали меньше года на то, чтобы погасить долги. Прекращение моратория со стороны властей грозит привести к закрытию тысяч магазинов. BRC призывает правительство королевства продлить мораторий до конца года.