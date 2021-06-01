МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Розничная торговля в Великобритании может столкнуться с "цунами закрытия", если власти страны не продлят действующий мораторий на взыскание долгов с бизнеса, пишет Reuters. США продали захваченную у Ирана нефть

Такой прогноз составили в организации British Retail Consortium (BRC), которая представляет интересы отрасли в стране.

Каждый седьмой магазин в Британии уже пустует: торговые точки, не продававшие "жизненно важные" товары, закрылись в пандемию коронавируса.

Как подсчитали эксперты, общие долги по аренде магазинов достигают 2,9 миллиардов фунтов стерлингов.

Две трети представителей розничной торговли в стране заявляют, что их долги по аренде собираются требовать через суд уже после 1 июля 2021 года. Именно в этот день завершается действие моратория.

80% арендаторов заявляют, что им дали меньше года на то, чтобы погасить долги. Прекращение моратория со стороны властей грозит привести к закрытию тысяч магазинов. BRC призывает правительство королевства продлить мораторий до конца года.