МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Города мира. Лондон

Британскому бизнесу предрекают уничтожающий "цунами"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне марта в 8,1%.