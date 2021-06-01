Безработица в еврозоне в апреле неожиданно снизилась до 8%
https://1prime.ru/world/20210601/833811019.html
Курсы валют
Средневзвешенный курс доллара снизился до 73,24 рубля
Мнения аналитиков
Банк России может повысить ключевую ставку до 5,5%
Криптовалюты
Глава Binance в РФ рассказал, останется ли биткоин главной криптовалютой
Газ
Россия нашла способ изменить газовый рынок Европы
Пенсии
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в России
ПМЭФ-2021
Костин рассказал о плане ЦБ на случай блокировки расчетов в долларах
Личный кошелек
Кризис уже близко: чьи деньги "съест" инфляция
Банки
Прибыль Совкомбанка в первом квартале составила 9,8 миллиарда рублей
Повышение цен в России
Производители предупредили о риске повышения цен на корма для животных
Кибербезопасность
Граждан научили одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников
Авто
Советник Путина назвал срок, когда россияне пересядут на электромобили
Нефть
США продали захваченную у Ирана нефть
Северный поток 2
СМИ узнало об отъезде в США делегации ФРГ по вопросу "Северного потока 2"
Торги
Фондовые индексы Европы растут после ряда статданных по еврозоне
https://1prime.ru/world/20210601/833811019.html
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