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2021

https://1prime.ru/world/20210601/833811019.html

Безработица в еврозоне в апреле неожиданно снизилась до 8%

Мировая экономика

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Безработица в еврозоне в апреле снизилась до 8% с мартовских 8,1%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX,... ПРАЙМ, 01.06.2021

еврозона, безработица, новости, мировая экономика, экономика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60