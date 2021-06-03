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2021
https://1prime.ru/world/20210603/833833939.html
Минэкономики ФРГ: рост ВВП может составить в 2021 году от 3,5 до 4%
Мировая экономика
Новости
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Рост ВВП Германии может составить в текущем году от 3,5 до 4%, заявил журналистам в Берлине глава Минэкономики Петер Альтмайер. "Германия и ее экономика преодолели самый тяжелый... ПРАЙМ, 03.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 3 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП Германии может составить в текущем году от 3,5 до 4%, заявил журналистам в Берлине глава Минэкономики Петер Альтмайер.
"Германия и ее экономика преодолели самый тяжелый этап, слава богу… С помощью государственный поддержки мотор конъюнктуры снова заработал. Мы исходим из того, что экономика в этом году минимум на 3,5% вырастет, и я считаю возможным, что мы достигнем роста между 3,5 и 4%", — сказал министр.