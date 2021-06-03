БЕРЛИН, 3 июн — ПРАЙМ. Рост ВВП Германии может составить в текущем году от 3,5 до 4%, заявил журналистам в Берлине глава Минэкономики Петер Альтмайер. Силуанов увидел элементы перегрева экономики

"Германия и ее экономика преодолели самый тяжелый этап, слава богу… С помощью государственный поддержки мотор конъюнктуры снова заработал. Мы исходим из того, что экономика в этом году минимум на 3,5% вырастет, и я считаю возможным, что мы достигнем роста между 3,5 и 4%", — сказал министр.