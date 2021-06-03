ПЕКИН, 3 июн — ПРАЙМ. Китай и США возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам и прилагают усилия для решения существующих между сторонами вопросов, заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции Гао Фэн.

"В последнюю неделю вице-премьер Госсовета КНР провел переговоры с торговым представителем США Кэтрин Тай и министром финансов Джанет Йеллен. Оба разговора по видеосвязи продолжались около 50 минут. Общение между сторонами началось успешно… Китай и США уже возобновили нормальные контакты по торгово-экономическим вопросам", — заявил Гао Фэн.

Стороны поиск точек соприкосновения при сохранении разногласий.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров стороны придерживались принципов равенства и взаимоуважения, провели обмен мнениями по китайско-американских торгово-экономическим отношениям, макроэкономической ситуации и политической ситуации.

"Стороны договорились прагматически подходить к решению вопросов. В дальнейшем стороны будут действовать исходя из интересов Китая, США и всего мира", — добавил Гао Фэн.

США и Китай после долгих месяцев переговоров 15 января 2020 года подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов. Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей — на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции — на 40 миллиардов, еще 35-40 миллиардов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "справедливому" знаменателю. Tesla подала заявки на регистрацию товарных знаков для ресторанов

Согласно данным китайской таможни, товарооборот США и Китая, несмотря на затяжную торговую войну и влияние пандемии, по итогам 2020 года вырос на 8,3% и составил 586 миллиардов долларов.

По итогам первого квартала 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 73,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 165,72 миллиарда долларов.