С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество в сфере водорода сейчас является стратегической темой для взаимодействия России и Европы, особенно Германии, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2021 посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Глава "Роснефти" высказался о перспективах "зеленой" энергетики

"Сотрудничество в сфере водорода – стратегическая тема, которая объединяет сферы науки, экономики, защиты окружающей среды и энергетики. Здесь есть потенциал для сотрудничества России и европейских стран, особенно Германии, потому что с нашей стороны есть, что предложить", — сказал посол.

Он уточнил, что речь идет о большой теме трансформации энергии. "И в этом смысле будущее однозначно за водородом в качестве энергоносителя. Есть различные способы производства этого энергоносителя, и здесь опять же объединяются наука и технологии, а также вопросы долгосрочного энергетического партнерства. То есть здесь есть место как научному, так и экономическому сотрудничеству", — пояснил собеседник агентства.

По словам дипломата, энергетика, сырье и водород – три основные темы, которые обсуждаются на Петербургском международном экономическом форуме в текущем году. "И они будут обсуждаться в последующие года", — выразил уверенность посол.

Партнерство Берлина и Москвы в энергетике надежно и взаимовыгодно, оно является фундаментом для развития отношений двух стран в целом, заявил Геза Андреас фон Гайр. Чубайс заявил о "фантастических возможностях" России по экспорту водорода

"Касательно сотрудничества в сфере энергетики, у нас есть пятидесятилетний опыт надежного энергетического сотрудничества, сначала между Германией и СССР, затем между Германией и Российской Федерацией, и эта надежность всегда была обоюдной, так же как был обоюдным и интерес. То есть у нас есть надежное партнерство, которое является фундаментом, на котором можно строить сотрудничество и впредь", — заявил посол.

Он подчеркнул, что позиция Берлина по основному на данный момент проекту — "Северный поток 2" — не изменилась. При этом посол добавил, что Германия заинтересована и в том, чтобы соглашение поставок газа через территорию Украины оставалось в силе.

В России сейчас хороший показатель присутствия бизнеса ФРГ, но, чтобы привлечь еще больше немецких фирм, российские власти могли бы что-то предпринять в вопросах требований по локализации, а также правовой безопасности, резюмировал дипломат.

Форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.