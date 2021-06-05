ВАШИНГТОН, 5 июн — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп выступит на съезде республиканцев в штате Северная Каролина.

Мероприятие с участием Трампа запланировано на 00.30 мск. Это будет второе его появление на публике после штурма Капитолия 6 января его сторонниками.

ТРАМП ГОВОРИТ

Последние полгода заблокированный соцсетями, Трамп предпочитал публиковать текстовые заявления на специально созданном для этого сайте. Он дал несколько интервью: в основном — телеканалу Fox, а одно — своей невестке для шоу на YouTube. Байден отменил ряд президентских указов Трампа

Его первое после 6 января публичное выступление состоялось в начале марта на консервативной политической конференции CPAC. Там Трамп рассказал о намерении бороться за президентский пост в 2024 году.

Не прошло месяца с его громкого заявления о том, что США превращаются в "социалистический кошмар" из-за победы демократов на президентских выборах. С результатами голосования он не согласен и по этому поводу призывает "никогда не сдаваться". В американских СМИ тем временем появлялись сообщения, что экс-президент собирается возобновить митинги своих сторонников не далее, чем в июне.

Республиканская партия, как сообщали ее функционеры, запускает кампанию по восстановлению своего влияния в парламенте, поэтому рада приветствовать Трампа на съезде. Ожидается, что бывший президент выступит на ужине.

ОСКОРБЛЕННЫЙ СОЦСЕТЯМИ

Пока журналисты упражняются в производстве заговорщицких теорий, наподобие той, согласно которой Трамп ожидает, что будет к августу "восстановлен" в должности президента, он критикует оппонентов в письменных заявлениях. В частности, он оскорбился решением Facebook заблокировать его на платформах компании на два года, тут же упомянув, что президентские выборы сфальсифицировали. Впрочем, спустя некоторое время после появления "теории" об ожиданиях Трампа по восстановлению на посту президента это сообщение опровергли в окружении политика. Трамп запустил сайт, где намерен общаться со сторонниками

Причиной блокировки Трампа в соцсетях стал разгром американского Капитолия. Группа его сторонников 6 января ворвалась в здание парламента, более 140 человек пострадали, пятеро погибли. В связи с инцидентом власти расследуют более 170 дел. Трампу объявили импичмент в контролируемой демократами палате представителей, но сенат, где демократов лишь половина, Трампа оправдал за недостаточностью голосов.

Скандалы с уходом Трампа с поста не утихают. Ведущие СМИ сообщают, что минюст США при прошлой администрации получал данные о телефонных разговорах их корреспондентов. Прокурор по уголовному расследованию в отношении Трампа созвал жюри присяжных, чтобы решить, следует ли предъявлять ему обвинение.

ЕСТЬ И ДРУГИЕ

Между тем слухи о президентских амбициях подогревает и другой яркий функционер республиканцев, бывший вице-президент США Майк Пенс. В выступлении на партийном мероприятии в Нью-Гэмпшире в минувший четверг он не делал намеков на возможное выдвижение, однако призвал республиканцев сплотиться вокруг консервативной повестки. Нью-Гэмпшир — один из первых штатов, проводящих праймериз в США, поэтому потенциальные кандидаты начинают выступать там задолго до начала предвыборного сезона.

Пенс подчеркивает различия в его и Трампа трактовках относительно случившегося 6 января и вероятность того, что их мнения на данный счет никогда не совпадут.