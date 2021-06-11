МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле снизился на 1,3% к марту, а в годовом выражении — подскочил на 27,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Авиахолдинг "Сухой" подал иск к Сбербанку на 291 миллион рублей

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель вырос на 1,2% в месячном выражении, а в годовом подскочил на 30,5%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 0,3% при прогнозе роста на 1,5%. В годовом исчислении показатель подскочил на 39,7%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 41,8%.