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Промпроизводство Великобритании в апреле неожиданно снизилось на 1,3%
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Объем промышленного производства в Великобритании в апреле снизился на 1,3% к марту, а в годовом выражении — подскочил на 27,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны... ПРАЙМ, 11.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Великобритании в апреле снизился на 1,3% к марту, а в годовом выражении — подскочил на 27,5%, сообщает национальное статистическое бюро страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель вырос на 1,2% в месячном выражении, а в годовом подскочил на 30,5%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в апреле в месячном выражении снизился на 0,3% при прогнозе роста на 1,5%. В годовом исчислении показатель подскочил на 39,7%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 41,8%.