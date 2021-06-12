ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Лидеры G7 поддержат предложение президента США Джо Байдена о минимальном глобальном налоге в 15%, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джей Салливан. Иран: снятие части санкций не связано с переговорами по ядерной сделке

"Лидеры G7 поддержат предложение президента США о минимальном глобальном налоге в размере 15%", — написал Салливан в Twitter.

Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazone, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес.