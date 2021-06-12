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Лидеры G7 поддержат предложение Байдена о 15%-ном глобальном налоге
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Лидеры G7 поддержат предложение президента США Джо Байдена о минимальном глобальном налоге в 15%, заявил советник американского президента по... ПРАЙМ, 12.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Лидеры G7 поддержат предложение президента США Джо Байдена о минимальном глобальном налоге в 15%, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джей Салливан.
"Лидеры G7 поддержат предложение президента США о минимальном глобальном налоге в размере 15%", — написал Салливан в Twitter.
Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazone, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес.