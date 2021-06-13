МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. На полях саммита G7 Джо Байден обсудил с премьером Италии Драги политику Белого дома в отношении России и Китая, пишет РИА Новости. Меркель обсудила с Байденом "Северный поток-2"

Стороны отметили, что в 2021 году Рим и Вашингтон отмечают 160 лет с момента начала дипломатических связей двух держав.

"Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию", — заявили в пресс-службе Белого дома.

Напомним, что с 11 по 13 июня в Соединенном королевстве проходит саммит стран G7 графстве Корнуолл на юге Англии.