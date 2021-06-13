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2021-06-13T01:29:33+03:00
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Байден озвучил позицию США в отношении России и Китая
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На полях саммита G7 Джо Байден обсудил с премьером Италии Драги политику Белого дома в отношении России и Китая, пишет РИА Новости. Стороны отметили, что в 2021 году Рим и... ПРАЙМ, 13.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. На полях саммита G7 Джо Байден обсудил с премьером Италии Драги политику Белого дома в отношении России и Китая, пишет РИА Новости.
Стороны отметили, что в 2021 году Рим и Вашингтон отмечают 160 лет с момента начала дипломатических связей двух держав.
"Лидеры двух стран договорились вместе работать над глобальными вызовами и общими внешнеполитическими приоритетами, включая Китай, Россию и Ливию", — заявили в пресс-службе Белого дома.
Напомним, что с 11 по 13 июня в Соединенном королевстве проходит саммит стран G7 графстве Корнуолл на юге Англии.