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Мнения участников саммита G7 о подходе к Китаю разделились
Мировая экономика
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Страны "Группы семи" не пришли к единой позиции относительно подхода к Китаю, отметило РИА Новости. Великобритания, США и Канада были согласны в необходимости введения жестких мер... ПРАЙМ, 13.06.2021
китай, g7, сша, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны "Группы семи" не пришли к единой позиции относительно подхода к Китаю, отметило РИА Новости.
Великобритания, США и Канада были согласны в необходимости введения жестких мер по отношению к Пекину, обосновывая это "авторитарными методами" Поднебесной.
Государства ЕС не выражали готовность поддержать североамериканских коллег, разъяснило агентство. На саммите G7 государства обсудят использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Вашингтон ранее заявлял, что Джо Байден и главы стран "Большой семерки" запустят глобальную инициативу в по совершенствованию инфраструктуры для развивающихся стран.