МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Страны "Группы семи" не пришли к единой позиции относительно подхода к Китаю, отметило РИА Новости. В Германии могут запретить Telegram

Великобритания, США и Канада были согласны в необходимости введения жестких мер по отношению к Пекину, обосновывая это "авторитарными методами" Поднебесной.

Государства ЕС не выражали готовность поддержать североамериканских коллег, разъяснило агентство. На саммите G7 государства обсудят использование принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Вашингтон ранее заявлял, что Джо Байден и главы стран "Большой семерки" запустят глобальную инициативу в по совершенствованию инфраструктуры для развивающихся стран.