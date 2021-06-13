МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Евросоюз отправляет миллиарды тонн мусора на экспорт, потому что страны ЕС не могут переработать это количество отходов, сообщило агентство Еuractiv. Россиян научили, на что лучше поменять доллары

В 2018 году страны Старого света произвели 2,32 миллиарда тонн отходов, а позже экспортировали значительное количество такого сырья в развивающиеся страны, в основном в Юго-Восточную Азию.

Европа не может в текущий момент остановить сделки по покупке права размещать отходы из Европы в других странах, нуждающихся в денежных платежах от Евросоюза. Поэтому ЕС в 2020 году сделал экспорт отходов экологичнее: был введен запрет на экспорт пластиковых отходов, не поддающихся переработке.

"Эти новые правила ясно говорят о том, что Евросоюз серьезно относится к ответственности, которую мы несем за генерируемый нами мусор. Это важный шаг в борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами, в переходе к экономике замкнутого цикла и к достижению целей, обозначенных в "Зеленом пакте для Европы", — комментировал ранее такую ситуацию Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс в интервью Euronews.

В настоящий момент специалисты не видят способа решения проблемы негативных последствий механизма экспорта отходов.

"Отправка наших отходов подальше от наших глаз никогда не будет заботой об окружающей среде. Выбросы — это глобальная проблема", — резюмировал эксперт в области мусороперебатывающих комплексов Патрик Клеренс.