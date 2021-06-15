БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. Китай вновь поставил всю мировую торговлю под угрозу

"Мы решили совместить наши усилия по реформе ВТО", — сказал он на пресс-конференции после саммита ЕС-США.

Ранее из-за позиции США был заблокирован процесс выбора судей в апелляционный орган ВТО, который выносит апелляции по торговым спорам членов организации. Апелляционный совет не работает из-за этого уже много месяцев.