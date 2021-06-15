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Евросоюз и США будут работать над реформой ВТО
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Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис. "Мы... ПРАЙМ, 15.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Евросоюз и США договорились работать над реформой Всемирной торговой организации (ВТО), сообщил исполнительный вице-президент ЕК по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.
"Мы решили совместить наши усилия по реформе ВТО", — сказал он на пресс-конференции после саммита ЕС-США.
Ранее из-за позиции США был заблокирован процесс выбора судей в апелляционный орган ВТО, который выносит апелляции по торговым спорам членов организации. Апелляционный совет не работает из-за этого уже много месяцев.