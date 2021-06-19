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Президент Франции: Евросоюзу нужны общие правила по отношениям с Россией
Мировая экономика
Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства Евросоюза обратиться к разработке общих правил отношений с Россией, пишет РИА Новости. СМИ узнали о позиции французского... ПРАЙМ, 19.06.2021
франция, евросоюз, эммануэль макрон, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства Евросоюза обратиться к разработке общих правил отношений с Россией, пишет РИА Новости.
СМИ узнали о позиции французского лидера по вопросу о дальнейших отношениях Москвы и европейских государств на пресс-конференции, которую Макрон провел совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы также поговорим с Россией, о нашем общем подходе к отношениям с нашим соседом, чтобы солидарно отвечать на провокации, но также, главным образом, чтобы показать, как может выглядеть сотрудничество тогда, когда происходят регулярные провокации и конфликты. Но я думаю, нам обоим известно, что необходимо найти общие правила по отношениям с Россией", — рассказал президент Франции.