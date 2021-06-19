МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал государства Евросоюза обратиться к разработке общих правил отношений с Россией, пишет РИА Новости. МИД России ответил на требования Киева по "Северному потоку-2"

СМИ узнали о позиции французского лидера по вопросу о дальнейших отношениях Москвы и европейских государств на пресс-конференции, которую Макрон провел совместно с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы также поговорим с Россией, о нашем общем подходе к отношениям с нашим соседом, чтобы солидарно отвечать на провокации, но также, главным образом, чтобы показать, как может выглядеть сотрудничество тогда, когда происходят регулярные провокации и конфликты. Но я думаю, нам обоим известно, что необходимо найти общие правила по отношениям с Россией", — рассказал президент Франции.