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Меркель заявила о необходимости вести диалог с Россией
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Меркель сообщила, что США и Европейский союз должны будут продолжать выстраивать диалог с Москвой, пишет РИА Новости. Об этом лидер Германии рассказала в ходе пресс-конференции со... ПРАЙМ, 19.06.2021
россия, евросоюз, эммануэль макрон, ангела меркель, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Меркель сообщила, что США и Европейский союз должны будут продолжать выстраивать диалог с Москвой, пишет РИА Новости.
Об этом лидер Германии рассказала в ходе пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Канцлер ФРГ также прокомментировала саммит России и США в Женеве.
"Россия — большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Европейского союза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но с другой стороны у нас есть большой интерес со стороны ЕС — если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это не было", — сказала канцлер Германии.
Меркель убеждена, что "только Минский формат дает шанс по миллиметру продвигаться вперед" по вопросу Украины.
"Когда мы видим, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо, чтобы мы делали это и с европейской стороны", — подытожила Ангела Меркель.