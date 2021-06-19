МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Меркель сообщила, что США и Европейский союз должны будут продолжать выстраивать диалог с Москвой, пишет РИА Новости. Рубль перед выходными дешевеет к доллару и евро

Об этом лидер Германии рассказала в ходе пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Канцлер ФРГ также прокомментировала саммит России и США в Женеве.

"Россия — большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Европейского союза, мы должны удостовериться, что мы ликвидировали все гибридные угрозы, но с другой стороны у нас есть большой интерес со стороны ЕС — если мы хотим безопасности и стабильности в Евросоюзе, мы должны оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это не было", — сказала канцлер Германии.

Меркель убеждена, что "только Минский формат дает шанс по миллиметру продвигаться вперед" по вопросу Украины.

"Когда мы видим, что американский президент Джо Байден встречается с российским президентом Владимиром Путиным и они находятся в открытом диалоге, то абсолютно справедливо, чтобы мы делали это и с европейской стороны", — подытожила Ангела Меркель.