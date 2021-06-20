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Чешские эксперты поддержали сотрудничество с Россией и Китаем
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Ведущие экономические эксперты Чехии, принявшие участие в субботу в совещании у президента Чехии Милоша Земана, заявили о большом значении экономической дипломатии во внешней... ПРАЙМ, 20.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАГА, 20 июн — ПРАЙМ. Ведущие экономические эксперты Чехии, принявшие участие в субботу в совещании у президента Чехии Милоша Земана, заявили о большом значении экономической дипломатии во внешней политике, включая сотрудничество с РФ и КНР, сообщил в Twitter пресс-секретарь главы республики Йиржи Овчачек.
В совещании также принял участие глава МИД Чехии Якуб Кулганек.
"В замке Lany (загородная резиденция главы Чехии) в субботу состоялось очередное совещание экспертной группы при президенте республики, в котором также принял участие глава МИД Якуб Кулганек. Члены экспертной группы заявили о большом значении экономической дипломатии во внешней политике, включая отношения с Россией и Китаем", — написал Овчачек.
В свою очередь, глава чешского МИД сообщил в Twitter о ряде других тем, которые были обсуждены на совещании у президента.
"Внешняя политика – это командный "спорт", и без слаженных действий невозможно добиться в ней успехов. Поэтому мы сегодня с группой экспертов при президенте республики обсудили, кроме прочего, экономическую дипломатию, отношения с новым израильским правительством, а также чешское председательство в Совете ЕС (во второй половине 2022 года)", — написал Кулганек.