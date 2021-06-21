МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Россия заняла вторую строчку рейтинга стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения, лидер списка — Казахстан, самое дорогое электричество — в Германии, следует из исследования РИА Новости. C 1 июля россиян ожидают новые социальные выплаты

Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. "Самая низкая стоимость электроэнергии в Казахстане. В пересчете на российскую валюту кВт.ч здесь стоит чуть больше 2 рублей. На втором месте находится Россия, в нашей стране средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч. Третье место по дешевизне электроэнергии занимает Украина, где электроэнергия в пересчете на рубли стоит 4,5 рубля", — говорится в исследовании.

ЦЕНЫ И ИХ ДИНАМИКА

На четвертом месте расположилась Белоруссия, где кВт.ч в пересчете на российскую валюту стоит около 5 рублей. Далее идут в основном страны Балканского полуострова и восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество. Самая высокая стоимость электроэнергии для населения в рублевом эквиваленте — в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне входят также Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

"Основным фактором, определяющим высокие тарифы в развитых европейских странах является существенная доля налогов в стоимости электроэнергии. Одной из причин подобного налогообложения, в свою очередь, выступает поддержка развития "зеленой" энергетики. Данные страны активно развивают возобновляемую энергетику и стремятся отказываться от использования атомных электростанций", — отмечают эксперты.

Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения – регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений. Размер материнского капитала должен расти, считает Кузнецова

"При сравнении с прошлым годом в большей части европейских государств отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 24 странах из 40, участвующих в рейтинге. Наибольший рост тарифов на электроэнергию для населения отмечается на Украине, в Казахстане, Польше, Турции и в Люксембурге. В этих странах подорожание составило более 10%", — добавляется в исследовании.

Снизились цены в шестнадцати государствах. Наиболее существенно — в Нидерландах (-33,8%), на Кипре (-24,1%) и в Швеции (-19,9%). В России рост цен составил 3,8%, что не выше уровня инфляции.

ДОСТУПНОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

По заказу РИА Новости экспертами РИА Рейтинг также был подготовлен рейтинг европейских стран по доступности электроэнергии для населения, в основе которого лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Лидером стала Исландия. Жители этого государства могут позволить себе на среднемесячную зарплату приобрести более 27 тысяч кВт.ч. Тарифы на электроэнергию здесь относительно невысокие, а зарплаты одни из самых больших в Европе.

На втором месте по объему доступного электричества находится Норвегия, где жители имеют возможность приобрести на среднемесячную зарплату 26,8 тысячи кВт.ч. Помимо названных стран более 20 тысяч кВт.ч в месяц могут оплатить граждане Лихтенштейна и Нидерландов. "Россия занимает в рейтинге 10 место. На среднемесячную зарплату наши граждане могу позволить себе приобрести порядка 13,4 тысячи кВт.ч. РФ по данному показателю опережает соседние Белоруссию и Украину, однако уступает Казахстану", — оценили эксперты. Эксперты предсказали рост рублю на следующей неделе

Последнее место по объему электроэнергии, которую имеют возможность приобрести жители на свои среднемесячные зарплаты, занимает Молдавия. Жители этой страны имеют возможность приобрести только 3,6 тысячи кВт.ч электроэнергии в месяц, то есть почти в восемь раз меньше, чем граждане лидирующей по этому показателю Исландии. Тарифы на электроэнергию в Молдавии далеко не самые высокие, однако, уровень зарплат — низкий.

ПРОГНОЗЫ

В 2021 году тарифы на электричество в Европе могут вырасти вследствие более холодной погоды и более высоких цен на энергоносители, прогнозируют эксперты. "При этом соответствующий рост доходов населения не гарантирован из-за сохраняющейся неопределенности в мировой экономике. Поэтому не исключено, что доступность электроэнергии для жителей некоторых стран может сократиться", — подчеркивают они.

"В России в текущем году рост тарифов должен составить около 5%. При сохранении нынешнего уровня роста заработных плат, доступность электричества для наших граждан, как минимум, не снизится", — заключается в исследовании.