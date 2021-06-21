МОСКВА — 21 июн — ПРАЙМ. Если Пекин не предоставит международным экспертам права приехать в страну и провести свою работу по исследованию возникновения Covid-19, то США поставят КНР "перед жестким выбором", рассказал телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА Новости. Депутаты оценили риски нового повышения пенсионного возраста

"Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус —ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", — прокомментировал Салливан.

Напомним, что после завершения саммита "Группы семи" президент США Джо Байден сообщил, что он не сделал вывод о происхождении Covid-19.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что поиск происхождения коронавируса должен быть делом научного сообщества, сообщило агентство.