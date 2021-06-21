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США пригрозили Китаю изоляцией
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Если Пекин не предоставит международным экспертам права приехать в страну и провести свою работу по исследованию возникновения Covid-19, то США поставят КНР "перед жестким... ПРАЙМ, 21.06.2021
covid - 19, санкции, джо байден, вашингтон, си цзиньпин, китай, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА — 21 июн — ПРАЙМ. Если Пекин не предоставит международным экспертам права приехать в страну и провести свою работу по исследованию возникновения Covid-19, то США поставят КНР "перед жестким выбором", рассказал телеканалу Fox News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом пишет РИА Новости.
"Дипломатическая подготовительная работа — сплочение стран мира, оказание политического и дипломатического давления на Китай — это основная часть усилий, которые мы предпринимаем, чтобы в конечном счете поставить Китай перед жестким выбором: либо они поступят ответственно и позволят, таким образом, следователям провести реальную работу и выяснить, откуда он (коронавирус —ред.) взялся, либо они столкнутся с изоляцией со стороны международного сообщества", — прокомментировал Салливан.
Напомним, что после завершения саммита "Группы семи" президент США Джо Байден сообщил, что он не сделал вывод о происхождении Covid-19.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь отметил, что поиск происхождения коронавируса должен быть делом научного сообщества, сообщило агентство.