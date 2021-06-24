МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии одобрило меры по увеличению заимствований на 99,7 миллиарда евро в следующем 2022 году. Экономисты прогнозируют профицит бюджета России в 2021 году

Как пишет Bloomberg, ФРГ решила влезть в долги, чтобы быстрее справиться с последствиями пандемии COVID.

Прогнозируемый чистый долг европейской в 2021 и следующем 2022 году, по прогнозам, может составить более 340 миллиардов евро.

Как предупредила канцлер страны Ангела Меркель, Германии потребуются огромные инвестиции в новые технологии. Это нужно, чтобы сохранять конкурентоспособность.

Кабмин также одобрил меры стоимостью 8 миллиардов евро. Эти деньги направят на сокращение выбросов парниковых газов.