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Правительство Германии одобрило меры по увеличению заимствований на 99,7 миллиарда евро в следующем 2022 году. Как пишет Bloomberg, ФРГ решила влезть в долги, чтобы быстрее... ПРАЙМ, 24.06.2021
covid-19, пандемия, займы, долги, ес, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство Германии одобрило меры по увеличению заимствований на 99,7 миллиарда евро в следующем 2022 году.
Как пишет Bloomberg, ФРГ решила влезть в долги, чтобы быстрее справиться с последствиями пандемии COVID.
Прогнозируемый чистый долг европейской в 2021 и следующем 2022 году, по прогнозам, может составить более 340 миллиардов евро.
Как предупредила канцлер страны Ангела Меркель, Германии потребуются огромные инвестиции в новые технологии. Это нужно, чтобы сохранять конкурентоспособность.
Кабмин также одобрил меры стоимостью 8 миллиардов евро. Эти деньги направят на сокращение выбросов парниковых газов.