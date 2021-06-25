МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза призывают Еврокомиссию в ответ на возможные действия России проработать варианты санкций, в том числе и экономических, сообщает радиостанция Sputnik со ссылкой на твит пресс-секретаря глав Европейского совета Баренд Лейтс. Киев на три года продлил санкции против России

Евросовет настаивает на необходимости "твердого ответа" на любые дальнейшие "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".

СМИ напоминает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее представил совместное заявление внешнеполитической службы Евросоюза и Еврокомиссии об отношениях с Россией. Тогда он вывел три принципа выстраивания взаимодействия с Москвой: дистанцирование, давление и диалог по значимым для ЕС вопросам.