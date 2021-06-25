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Евросоюз захотел новых экономических санкций для России
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Лидеры стран Евросоюза призывают Еврокомиссию в ответ на возможные действия России проработать варианты санкций, в том числе и экономических, сообщает радиостанция Sputnik со... ПРАЙМ, 25.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Лидеры стран Евросоюза призывают Еврокомиссию в ответ на возможные действия России проработать варианты санкций, в том числе и экономических, сообщает радиостанция Sputnik со ссылкой на твит пресс-секретаря глав Европейского совета Баренд Лейтс.
Евросовет настаивает на необходимости "твердого ответа" на любые дальнейшие "злонамеренные, незаконные и подрывные действия России".
СМИ напоминает, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее представил совместное заявление внешнеполитической службы Евросоюза и Еврокомиссии об отношениях с Россией. Тогда он вывел три принципа выстраивания взаимодействия с Москвой: дистанцирование, давление и диалог по значимым для ЕС вопросам.