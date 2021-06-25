МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россия может ввести более жесткие ограничения в ответ на новые санкции Евросоюза, терпение кончилось, народ требует давать жесткие ответы, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Евросоюз захотел новых экономических санкций для России

Ранее главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе поручили главе евродипломатии Жозепу Боррелю изучить возможность введения новых санкций в отношении России.

"Если Евросоюз будет вводить новые санкции против России, и мы ответим новыми ограничениями, не надо больше стесняться", — сказал Джабаров.

Он отметил, что ответные меры России "могут быть и пожестче".

По его словам, "терпение уже кончилось". Джабаров также напомнил о ситуации с британским эсминцем Defender.

"Наш народ требует давать жесткие ответы, люди поддерживают жесткие решения", — подчеркнул он. Киев на три года продлил санкции против России

В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Минобороны Британии настаивает, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист "Би-би-си", находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды. Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал проход корабля в этих водах "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает переход Крыма к России.