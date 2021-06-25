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Меркель оценила перспективы восстановления экономики ЕС
Мировая экономика
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими перспективы восстановления экономики ЕС, отметив, что допандемийный уровень ВВП может быть достигнут в скором времени. "Я думаю, можно... ПРАЙМ, 25.06.2021
экономика, ес, ангела меркель, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими перспективы восстановления экономики ЕС, отметив, что допандемийный уровень ВВП может быть достигнут в скором времени.
"Я думаю, можно сказать, что мы хорошо выходим из этой сложной ситуации благодаря тому, что мы действовали храбро, что создали пространство для маневра, выделяли деньги, действовали быстро по плану "Следующее поколение ЕС". Поэтому все это помогло, чтобы были относительно хорошие перспективы, что у нас будет быстрое экономическое восстановление и скорое достижение уровня ВВП до пандемии", — заявила она на пресс-конференции в пятницу.