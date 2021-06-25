БЕРЛИН, 25 июн — ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала хорошими перспективы восстановления экономики ЕС, отметив, что допандемийный уровень ВВП может быть достигнут в скором времени.

"Я думаю, можно сказать, что мы хорошо выходим из этой сложной ситуации благодаря тому, что мы действовали храбро, что создали пространство для маневра, выделяли деньги, действовали быстро по плану "Следующее поколение ЕС". Поэтому все это помогло, чтобы были относительно хорошие перспективы, что у нас будет быстрое экономическое восстановление и скорое достижение уровня ВВП до пандемии", — заявила она на пресс-конференции в пятницу.