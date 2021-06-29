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Годовая инфляция в Германии в июне ожидаемо замедлилась до 2,3%
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Годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро... ПРАЙМ, 29.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии в июне в годовом выражении, по предварительной оценке, замедлилась до 2,3% с 2,5% в мае, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены замедлили рост до 0,4% с 0,5% в мае.
Показатели совпали с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в июне выросли на 2,1% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,4%. Показатели также совпали с прогнозом аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.