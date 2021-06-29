МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июне вырос до 127,3 пункта с пересмотренного показателя мая в 120 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 119 пункта с первоначального значения мая в 117,2 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в июне увеличился до 107 пункта с показателя мая в 99,1 пункта. Биржи США в основном растут в ожидании макростатистики

Индекс экономических условий в июне при этом вырос до 157,7 пункта с пересмотренного значения мая в 148,7 пункта (изначально показатель составлял 144,3 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.