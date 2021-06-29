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Индекс доверия потребителей в США в июне вырос лучше прогноза
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Индекс доверия потребителей в США в июне вырос до 127,3 пункта с пересмотренного показателя мая в 120 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики,... ПРАЙМ, 29.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июне вырос до 127,3 пункта с пересмотренного показателя мая в 120 пунктов, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя до 119 пункта с первоначального значения мая в 117,2 пункта.
Индекс экономических ожиданий в США в июне увеличился до 107 пункта с показателя мая в 99,1 пункта.
Индекс экономических условий в июне при этом вырос до 157,7 пункта с пересмотренного значения мая в 148,7 пункта (изначально показатель составлял 144,3 пункта).
Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.